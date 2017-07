Franse legerleider dient ontslag in om bezuinigingen

Uniek uitzicht over skyline Londen met ritje in zipline

7:33 Wie deze zomer in Londen is, kan op een unieke manier van de skyline van de hoofdstad genieten. Met de zipline, die er tot oktober staat, roetsj je met 22 meter per seconden in een halve minuut naar beneden. De tokkelbaan is te bezoeken in het Archbishop's Park. Een ticket kost zo'n 25 euro.