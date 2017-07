Fransen in ban van dodelijke slagroomspuit

In Frankrijk is grote ophef ontstaan over ernstige en dodelijke ongelukken met slagroomspuiten in de keuken. De Franse overheid heeft een officiële waarschuwing uitgegeven. ,,Als de gasfles van aluminium is en de spuitmond van plastic, raden wij u aan die niet meer te gebruiken.''

Vorige maand overleed het 33-jarige Franse fitnessmodel Rebecca Burger nadat de dop van de slagroomspuit afspoot en haar borst doorboorde. Afgelopen weekend explodeerde een spuitbus waarna een metalen deel in het been van een vrouw terecht kwam. De gashouder werd door de ontploffing gelanceerd en sloeg een gat van 15 centimeter in het plafond van de keuken.

De waarschuwingen van de Franse overheid zijn onvoldoende, zegt de consumentenbond '60 millions de consommateurs'. ,,In zeven jaar tijd hebben wij 60 ongelukken geconstateerd, soms met ernstige gevolgen: verlies van een oog, gebroken tanden en botbreuken.''

Volledig scherm Rebecca Burger overleed vorige maand, de spuit ontplofte en doorboordde haar borst. © AP

Het gaat om flessen met een kop/spuitmond van plastic. Die zouden niet of slecht bestand zijn tegen de enorme druk in de gasfles. ,,De producten van 15 merken vertoonden gebreken.'' Die zouden tussen 2009 en 2013 op de markt zijn gekomen. Sindsdien is de kwaliteit van de spuit verbeterd. ,,Maar tienduizenden van die oude spuiten liggen nog steeds in keukens en worden nog steeds gebruikt.''

Gevaar

Het gevaar is nog niet geweken. Enkele maanden geleden meldde zich bij de consumentenorganisatie een vrouw die vijf dagen in coma lag en twee keer geopereerd werd, nadat haar gasfles werd afgevuurd en in haar borstkas belandde.

De vrouw die afgelopen weekend gewond raakte, Heidi Dumotier, was bezig een verjaardagstaart voor haar dochtertje te maken. ,,Ik schudde de fles, en BAM! Explosie! De keuken leek wel een slagveld: alles zat onder de room. De fles schoot een gat in het plafond maar als ik 'm tegen mijn hoofd had gehad, was ik er geweest.''