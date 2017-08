Fransen in opstand tegen 'stinktaks' op poepluiers

Welnee, zegt de kinderopvang. Want ouders betalen al voor hun babymest. ,,Als je in de winkel luiers koopt, zit daar al een speciale belasting op. Ouders betalen ook al belasting voor huishoudelijk afval van hun kinderen en baby’s. En dan moeten mensen nu nog een derde keer betalen?’’, zegt opvangmoeder Eliette Pujol-Théron. ,,Gaan we die belasting straks ook vragen voor ouderen en gehandicapten met een luier?’’



Wat ook tot onrust leidt: de belasting wordt geheven zonder aanziens des luiers. Iedereen betaalt 92 euro extra, ongeacht het aantal baby’s of het aantal luiers. Ook de stinkende luierinhoud zelf telt niet mee: een paar gram meer of minder maakt geen verschil.



De kinderopvangbranche heeft een actiegroep opgericht, is een online-petitie gestart en is naar de regering gestapt. Het ministerie van Familiezaken zou daarop hebben geschreven dat de poepluierbelasting illegaal is als de ouders inderdaad al belasting betalen over de uitstoot van hun kroost. ,,Die brief heb ik nooit gezien’’, zegt Portet. Zijn gemeenten hebben nog niet gezegd of ze ook gaan toezien op naleving van de nieuwe belastingregels. Een poepluierpolitie schijnt nog niet rond te rijden in zuid-Frankrijk.