Gamer (21) vindt ontvoerd meisje terug vanachter zijn computer

Een man uit het Britse Staines is erin geslaagd een zaak op te lossen van de Amerikaanse FBI. Hij deed dat vanachter zijn computer in zijn slaapkamer, 8.000 kilometer verderop. De politie was al bijna drie maanden op zoek naar een 4-jarig meisje dat ontvoerd werd door haar vader, maar slaagde er niet in hen te vinden. Harry Brown (21) kon de locatie van de man op een erg slimme manier ontfutselen.

De kleine Yvette Henley (4) verbleef bij haar vader Virgil (28) toen een rechtbank in Californië op 20 juni haar grootouders Gary (46) en Kim (47) Forester aanstelde als voogd. Maar na de hoorzitting - waarop was vastgesteld dat het meisje 'emotionele schade' had opgelopen en in gevaar was - bleek Virgil spoorloos te zijn. En de Foresters hadden al 10 dagen niets meer van hem gehoord.

Volledig scherm Harry Brown, de man die Yvette wist op te sporen. © Harry Brown De grootouders namen daarop contact op met de politie, die meteen een onderzoek startte. Maar drie weken later was Yvette nog altijd vermist. Het was pas toen het koppel de hulp zocht van de Britse Harry Brown dat er plots schot kwam in de zaak. Harry - een online gamer - had Virgil enkele jaren geleden online leren kennen en had een connectie met hem gemaakt via Facebook. Op die manier kwamen de Foresters uit bij de gamer: ze gingen de contacten af van Virgil en vroegen Harry of hij hen wilde helpen.

Pizza

En dat deed de supermarktmedewerker. Hij begon na al die tijd weer een gesprek met Virgil. En die antwoordde. Na twee dagen berichtjes uitwisselen slaagde Harry erin om te weten te komen dat de man met zijn vrouw Alyssa (28) en dochtertje Yvette naar de staat Arizona was gevlucht. Hij had zich in het gesprek laten ontvallen dat hij de vochtigheid in Arizona haatte. Ze verbleven daar in goedkope motels. Het lukte Harry zelfs om met een slimme truc te weten te komen waar de drie exact waren.

Hij bood de man namelijk aan om hem op pizza te trakteren in zijn kamer. Virgil wilde er geen, maar zijn vrouw Alyssa wél. Virgil liet hem daarop weten in welk motel ze zaten en wat zijn kamernummer was. Er verscheen alleen geen pizzakoerier aan de deur, maar wel een team van politieagenten. Yvette werd veilig en wel naar buiten gehaald en ze verblijft intussen bij haar grootouders in Californië.

Quote Ik had nooit gedacht dat mijn gesprekken met vreemden ooit zouden leiden tot het terugvinden van een verdwenen meisje Harry Brown

,,Ik breng mijn dagen door op het internet, maar ik had nooit gedacht dat mijn gesprekken met vreemden ooit zouden leiden tot het terugvinden van een verdwenen meisje'', aldus Harry. ,,Ze is nu gelukkig bij haar grootouders en ik heb gehuild toen ik foto's zag van hun hereniging. De politie zocht haar al sinds mei. Ik heb haar gevonden in amper twee dagen.''

