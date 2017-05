Gare du Nord in Parijs vrijgegeven, politieactie ten einde

Volgens getuigen werd rond 23 uur maandagavond begonnen met de evacuatie. Veel reizigers meldden op Twitter dat ze gestrand waren in treinen voor aankomst in het station.



De oorzaak van de evacuatie is nog niet bekendgemaakt, maar de Franse veiligheidsdiensten zijn sinds gisteren op zoek naar twee Belgische Syriëgangers die in Frankrijk een aanslag willen plegen. Een conducteur zei tegen krant Le Parisien dat de mannen mogelijk in een vertrekkende trein richting Valenciennes zaten. Voor zover bekend werden de mannen niet gevonden.



Op Twitter meldde de Parijse politie precies om middernacht dat er 'verificaties' aan de gang waren. Tegen persbureau AP zei een woordvoerder dat de operatie gericht was op het 'wegnemen van twijfel'. Twijfel waarover werd niet gezegd. Metro's stopten niet op het station en de toegang was afgesloten. Ook het gebied rond het station werd schoongeveegd.



Gare du Nord is het Parijse station waar alle treinen uit Nederland en België aankomen. Ook komt de Eurostar uit Londen aan op het station. De laatste Thalys vanuit Amsterdam van de nacht is afgaande op de dienstregeling rond tijdstip van politieactie aangekomen. Een gebruiker meldt op Twitter dat die reizigers snel geëvacueerd zijn.