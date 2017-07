'Gebroken kiel is oorzaak van fataal ongeluk gekapseisde jacht'

Door het ongeval, dat gebeurde tijdens een zeilwedstrijd, kwamen jachtenbouwer Frans Maas (79) en zeiler Freddy Franssens (70) uit Breskens om het leven. De Nederlandse Hannes Goedgebeur (18) is nog steeds vermist. Twee Nederlanders (17 en 53) en een 37-jarige Belg werden gered.



Het Nederlandse zeiljacht is mogelijk in de problemen gekomen omdat de kiel was afgebroken. Dat hebben de drie geredde opvarenden verklaard, zo meldt het parket vandaag aan het Belgische VTM Nieuws.



Volgens een woordvoerster van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is gisteren bij zonsondergang gestopt met het zoeken naar de vermiste Goedgebeur. ,,We hebben alle middelen maximaal ingezet, maar helaas niemand aangetroffen. Er zijn geen nieuwe aanwijzingen die verder zoeken rechtvaardigen.'' De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst heeft vandaag de beelden van de reddingsactie vrijgegeven.