Geen deal over nieuwe lening Griekenland

Catalonië maakt in het geheim wet voor afsplitsing

22 mei De Catalaanse regering wil zich binnen 24 uur van Spanje afscheiden op het moment dat de centrale regering in Madrid een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië verbiedt. Dat staat in een geheim wetsontwerp van de Catalanen dat de krant El País vandaag naar buiten bracht.