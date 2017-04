Gehate journalist geschorst om racistische column

MacKenzie geldt in Liverpool al 28 jaar als het gezicht van het kwaad. Onder zijn leiding gaf The Sun onder de gewraakte kop 'The Truth' de schuld van de Hillsborough-ramp aan fans van Liverpool. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek vorig jaar dat niet de supporters maar het optreden van de politie van South Yorkshire de tragedie had veroorzaakt. Ondanks deze conclusie weigerde The Sun door het stof te gaan.

Nergens meer te krijgen

Klappen

De aanleiding van het artikel met de kop 'Here’s why they go ape at Ross' was een opstootje in een kroeg op zondagnacht. Barkley kreeg klappen van een van de bezoekers en meldde zich bont en blauw bij de club. MacKenzie schreef: ,,Ik heb altijd gedacht dat Ross Barkley een van onze domste voetballers is. De doffe ogen maken mij duidelijk dat de 'lights are on, there is definitely no one home'.