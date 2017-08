Getraumatiseerde kinderen van Mosul zijn bang om naar huis terug te keren

Kinderen in Mosul die tegen hun wil door IS werden gebruikt, leven in angst omdat zij zouden heulen met de vijand. Ze worden, zegt War Child, aan hun lot overgelaten.

De 10-jarige Nabiel is nog teruggegaan naar zijn oude huis in Mosul, nadat hij door IS was gebruikt als levend schild. Maar hij durft er niet te blijven. Niet sinds hij die ene zin las, op de muur van de plek die hij thuis noemt. 'Jij bent Daesh.' Sindsdien is hij bang voor de afrekening, die zo onvermijdelijk na de oorlog komt, woont hij in een vluchtelingenkamp. ,,De politie zegt dat we terug kunnen, maar het is niet veilig.''

Nabiel vertelde erover het aan medewerkers van hulporganisatie War Child, die zijn verhaal publiceerden in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Daarin is ook te lezen hoe het de andere kinderen verging die Mosul niet konden ontvluchten. Terwijl degenen die ontkwamen onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen leefden, moesten zij in de stad verder onder de ijzeren vuist van IS. Op school leerden de kinderen rekenen door het aantal tanks en dode afvalligen te tellen.

Volledig scherm Bijar Abid Aref, een medewerker van WarChild en tevens psycholoog, praat met een van de getraumatiseerde kinderen. © Marcia Chandra / War Child UK

Executies

Sommige kinderen, zoals Nabiel, werden van school gehaald. Hij sleet zijn dagen werkend in een restaurant, maar kon IS zo niet ontlopen. Op straat waren de executies, martelingen, bedreigingen en de dood. Andere leeftijdgenootjes zagen hoe hun eigen ouders daar slachtoffer van werden. Sommige kinderen werden seksueel misbruikt of pakten onder dwang de wapens op om onder de zwarte vlag van het kalifaat te vechten. Ook werden de jongsten net zoals Nabiel gebruikt als menselijk schild. Vooral op het moment dat IS de strijd begon te verliezen en meer dan ooit onder vuur kwam te liggen.

,,Honderdduizenden kinderen zijn gevlucht, getraumatiseerd en verbannen. De terugkeer naar een normaal leven is verder weg dan ooit'', zegt Tjipke Bergsma, directeur van War Child. ,,Ze lopen nu het risico door hun eigen gemeenschap te worden afgewezen vanwege hun 'betrokkenheid' bij IS. Veel kinderen zijn bang om terug te keren naar huis.'' Het rapport van de hulporganisatie kreeg niet voor niets de titel 'I want to go home, but I'm afraid'.

Verkrachtingen

Het geldt ook voor kinderen die deel uitmaken van een familie waarin een lid sympathisant van IS werd. Volgens het tribale rechtssysteem kunnen hele families worden gestraft en buitengesloten, vanwege de daden van één iemand in hun midden.

En dan zijn er nog de allerjongste kinderen in het voormalige kalifaat, die in de knel dreigen te komen. Zij zijn de baby's die werden verwekt bij verkrachtingen door IS strijders. Officieel bestaan ze niet - in Irak moeten kinderen door hun vader erkend worden, voor registratie mogelijk is. Als daar geen verandering in komt, wacht hen een leven in de schaduw.

De directeur waarschuwt ook voor de gevolgen. Als er niks gebeurt, zijn ook de kinderen die niet door IS zijn gehersenspoeld vatbaar voor radicalisering. De sleutel om dat te voorkomen ligt in psychosociale hulp en onderwijs. Met dat laatste is Nabiel in elk geval volop bezig.

Als hij zijn verhaal heeft verteld aan de medewerkers van War Child, gaat hij het kamp weer in. ,,Nu ga ik proberen mijn huiswerk te doen, om iets te leren.''

Volledig scherm Kinderen krijgen hulp en ondersteuning in het opvangkamp. © Emily Kinskey / War Child UK