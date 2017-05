Gevaarlijke, ontsnapte gevangene uit Kleef gearresteerd dankzij alerte burger

Burger

Een inwoner van Bonn zag Fischer vanmorgen rond 09.30 uur lopen en belde de politie. Gewapende agenten gingen ter plaatse en zagen inderdaad de voortvluchtige gevangene. Zij dwongen hem op de grond te gaan liggen en vroegen of hij Fischer was. Dat bevestigde hij, waarop de 35-jarige werd gearresteerd. Vingerafdrukken bevestigden vervolgens zijn identiteit.

Bij fouillering vonden de agenten een boksbeugel die Fischer bij zich had. Andere wapens werden bij hem niet aangetroffen. Fischer wordt opgehaald door een speciale eenheid van de Duitse politie en vandaag nog voorgeleid. Daarbij wordt onder meer bepaald of de man in de cel moet blijven, zijn behandeling wordt voortgezet of dat hij bijvoorbeeld wordt overgeplaatst naar een andere kliniek.

Nederland

De kans is klein dat de 35-jarige Duitser in Nederland is geweest, aldus de Duitse politie. De kliniek in Bedburg-Hau ligt vlak over de grens: vanaf Nijmegen is het 30 kilometer, vanuit 's-Heerenberg nog geen 20.