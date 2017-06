‘Gevelplaten van rampflat verboden in Nederland en VS’

De gevelplaten die de brand in de torenflat in Londen extra hevig maakten, mogen in Nederland niet worden gebruikt op dergelijke gebouwen. Ook in de VS, waar de producent van de platen zit, mogen ze niet worden gebruikt op gebouwen hoger dan 12 meter.

Britse media schrijven dat voor de renovatie van de Grenfell Tower in Londen honderden aluminium platen van het merk Reynobond zijn gebruikt. Die platen zijn er in drie varianten: twee hebben een brandwerende binnenkant, de derde heeft een plastic binnenkant. Aannemers zouden in Londen juist die derde, goedkopere variant hebben gebruikt, de Reynobond PE. De reden daarvan is niet duidelijk. Zeker is wel dat ze eerder vlam vatten en meer rook verspreiden. Het verschil tussen de twee soorten platen is iets meer dan twee euro per vierkante meter. Op het hele flatgebouw had het tussen de 5000 en 6000 euro uitgemaakt.

'Gewoon plastic'

Volledig scherm De brand in het appartementencomplex. © Brandweer Londen De Amerikaanse producent van de platen vertelt in de Britse krant The Times dat de PE-platen in de VS vanwege brandveiligheid niet mogen worden gebruikt op gebouwen die hoger zijn dan 12 meter. Dat verbod is ‘vanwege het verspreiden van vuur en rook’, aldus een woordvoerder van het bedrijf. ,,De PE-variant is gewoon plastic.” In Engeland zou het gebruik van de platen wel overal zijn toegestaan.

Zo’n verbod geldt ook in Nederland, stellen meerdere experts in brandveiligheid en bouwtoezicht. Bij gebouwen boven de 12 meter gelden strengere brandveiligheidseisen voor het gebruikte materiaal. ,,Dat heeft te maken met de tijd die mensen nodig hebben om uit het gebouw te kunnen vluchten”, stelt Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Als de PE-platen al worden gebruikt, is het bij lagere gebouwen. ,,Of bij reclameborden of zo. Maar 95 procent van alles wat we gebruiken is de FR-variant (Fire Resistance)”, zegt Bert-Jan Simons van het Bredase bedrijf Aldowa, dat gebruik maakt van de producten van Reynobond.

Gevelbrand niet dé oorzaak

René Hagen, lector Brandpreventie aan de Brandweeracademie, stelt dat ‘deze platen vast wel worden gebruikt in Nederland’. ,,Maar de gevelbrand is niet de reden waarom er in Londen zo veel doden zijn gevallen. Dat heeft echt meer te maken met de vluchtwegen in het gebouw”, zegt Hagen. ,,Bij grote gevelbranden in Duitsland en Dubai zijn niet zoveel doden gevallen. Daar kon men op tijd vluchten.”