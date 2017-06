Goed voorbereid huwelijksaanzoek gaat pijnlijk mis

Syrische Omran is terug van weggeweest

11:13 Omran Daqneesh is terug van weggeweest. Het Syrische jongetje werd vorig jaar een symbool van het lijden in het omsingelde Aleppo. De foto waarop hij onder het bloed en stof, op een oranje ambulancestoel, versuft voor zich uit staarde, ging heel de wereld over. Een jaar later maakt het jongetje onderdeel uit van een publiciteitscampagne van Syrië en Assads bondgenoten Rusland en Iran. Lees hier het hele artikel.