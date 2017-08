Google opnieuw onder vuur in genderdebat

De rel over het vrouwonvriendelijke memo dat een medewerker van Google schreef, doet de discussie over genderdiscriminatie in de techwereld weer oplaaien. Maar nu is de vraag ook: is Google te politiek correct?

Softwareontwikkelaar James Damore (28) schreef in zijn memo niet alleen over de biologische verschillen die volgens hem verklaren dat de vrouwen bij Google en andere techbedrijven ondervertegenwoordigd zijn, maar ook over de angst om ontslagen te worden om die visie. En dat is precies wat gebeurde: Google stuurde Damore de laan uit vanwege zijn document, dat grote ophef binnen het bedrijf veroorzaakte en ook buiten Google veel weerstand opriep.

Diversiteitsbeleid om obstakels voor vrouwen in een mannenwereld weg te nemen discrimineert mannen, zaait verdeeldheid en is slecht voor het bedrijf, vindt James Damore.

Gedragscode

Discussie is heus welkom, volgens de top van Google: CEO Sundar Pichai omschreef in een e-mail aan het personeel dat hij 'een groot voorstander is van het recht van Googlers om hun mening te geven' en dat over veel elementen van het memo open gedebatteerd kan worden. Maar Damore ging te ver, oordeelt Pichai: hij hield zich niet aan de gedragscode en anti-discriminatieregels 'door schadelijke genderstereotypen op de werkvloer te bevorderen'.

,,Suggereren dat een groep collega's kenmerken heeft die hen biologisch minder geschikt maken voor hun werk is kwetsend en niet oké. Onze collega's horen zich geen zorgen te hoeven maken dat ze elke keer als ze hun mond opendoen in een vergadering, moeten bewijzen dat ze niet - zoals het memo stelt -'meegaand' in plaats van assertief zijn, minder tolerantie voor stress tonen of neurotisch zijn."

Quote Er zijn binnen Google veel mensen die de visie van deze kerel delen. En zij beoordelen het functioneren van collega's en doen sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken Kelly Ellis, een ex-collega

Thuisblijvers

Sommige vrouwelijke Google-werknemers bleven maandag geschokt thuis, volgens Kelly Ellis, een ex-collega. ,,Er zijn binnen Google veel mensen die de visie van deze kerel delen. En zij beoordelen het functioneren van collega's en doen sollicitatiegesprekken", waarschuwde ze op Twitter. Een andere voormalige Google-ontwikkelaar, Erica Baker, schrijft in een blogpost: ,,Dit is geen nieuw gedrag. Het is nieuw dat deze medewerker zich veilig genoeg voelde om een acht pagina's lang seksistisch epistel te schrijven en te verspreiden.''

De controverse komt op een gevoelig moment: Google ligt al onder vuur. Het bedrijf is voor de rechter gesleept door het Amerikaanse ministerie van Arbeid omdat het vrouwelijke werknemers structureel minder zou betalen dan mannelijke collega's in vergelijkbare functies.

Het memo sluit bovendien aan bij een reeks klachten over de machocultuur in de techindustrie van Silicon Valley, waar veel vrouwen naar de rechter zijn gestapt of publiekelijk hun verhaal deden over seksuele intimidatie, seksisme en discriminatie.

Echokamer

Door nu direct in te grijpen wordt Google het middelpunt van een ander verhit debat in de VS, over politieke correctheid en de grenzen van vrijheid van meningsuiting. Onder meer op universiteiten zijn voor studenten onwelgevallige, veelal rechtse, conservatieve sprekers geweerd. Op rechts wordt het ontslag van de Googlemedewerker gezien als bewijs dat Silicon Valley ook een linkse, overmatig politieke correcte 'ideologische echokamer' is, zoals Damore aankaartte.

Damore, die overweegt zijn ontslag aan te vechten, krijgt ook steun, bijvoorbeeld van sommige collega's op interne Googlefora en Messenger-apps.