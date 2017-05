Groen licht uit Brussel voor Duitse tol

De Duitse Bondsdag keurde een gewijzigd tolvoorstel eind maart goed. Brussel oordeelt dat daarin aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Wel houdt de commissie de uitvoering en toepassing van de wet in de gaten. De tolheffing moet in 2019 ingaan en zou jaarlijks 500 miljoen euro moeten opbrengen.