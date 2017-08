Grote borsten? Korting op je maaltijd!

De posters van restaurant Trendy Shrimp in Hangzhou hangen sinds 1 augustus door de stad. Daarop staat dat hoe groter de borsten van de klant zijn, hoe meer korting ze krijgt. Maar volgens de lokale krant Qianjiang Evening Post is niet iedereen blij met de reclame. Een van de klachten is dat het om 'vulgaire reclame' gaat die 'discriminerend naar vrouwen' is.



Onzin, stelt Trendy Shrimp-bedrijfsleider Lan Shenggang. ,,Sinds het begin van deze promotie-actie is het aantal klanten met 20 procent gestegen.'' Hij voegde daar aan toe dat 'sommige meisjes heel trots zijn - die hebben niets te verbergen'.



Shenggang verklaart wel dat klanten liever hun korting opeisen bij vrouwelijke bedienden dan bij de mannelijke medewerkers. Vooral omdat ze 'gênante situaties willen voorkomen'.