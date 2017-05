Grote commotie om grijnzende naakte man op dode haai

De Britse presentatrice en maker van natuurdocumentaires Anneka Svenska plaatste de foto van de man vorige week op Twitter. 'Wie is deze man? Alsjeblieft, help om hem te vinden zodat we hem kunnen vragen waarom hij dit doet? Wat is er grappig aan het vernederen en afslachten van dieren?' Het ongelukkige dier is waarschijnlijk een Kortvinmakreelhaai of een Blauwe haai.