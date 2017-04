Grote vraag na schietpartij Parijs: beïnvloedt dit de verkiezingen?

Op een gevelraam aan de Champs-Élysées zijn de sporen nog te zien. Vier fikse kogelinslagen rechts. Een groot kogelgat links in het raam. Een paar meter verderop, op het trottoir: drie rode vlekken. Opgedroogd bloed.



,,Opnieuw slaan terroristen toe in het hart van Parijs’’, kopte dagblad Le Figaro. Al ruim twee jaar wordt Frankrijk getroffen door terreuraanslagen, die in totaal aan meer dan 200 mensen het leven kostten.



De nieuwste schietpartij, donderdagavond laat op de Champs-Élysées, voegt een nieuwe politieke dimensie toe. Zondag zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. De kogelinslagen en bloedvlekken zijn nog op straat te zien, terwijl de kiezers zich het hoofd breken over de vraag op wie ze gaan stemmen.



,,Dit is een aanslag op agenten, op onze democratie en op de Franse republiek’’, zei de socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon. ,,We laten door niets of niemand onze democratische verkiezingen verstoren’’, aldus premier Bernard Cazeneuve.