Harry (30) overleeft in 'hel op aarde' in Uruguay

Van I. brengt de meeste tijd door in een betonnen, vochtige cel van 11,5 vierkante meter. Hij deelt die met een Nederlandse celgenoot. In de winter is het er een paar graden boven nul. Een stuk isolatiemateriaal is zijn matras. In zijn pasta vindt hij onder meer koeienogen, in stukken gesneden dier met de haren er nog aan, nagels en hele hoeven. Hij heeft moeite het de achterblijvers uit te leggen: ,,Het is te surrealistisch voor ze: de armoede, ziektes, psychopaten, corrupte smerissen en doktoren die niet weten wat ze doen. Ik leef in een echte hel.’’