Heeft Belgisch bedrijf dé oplossing tegen aanslagen met trucks?

UPDATE 'DNA vermiste Maëlys aangetroffen in auto verdachte'

8:17 Een man is zondag in Frankrijk officieel in staat van beschuldiging gesteld en in voorlopige hechtenis geplaatst in het onderzoek naar de verdwijning van het 9-jarige Franse meisje Maëlys. In zijn auto zou een klein spoor van DNA van het meisje zijn aangetroffen.