Heeft computergenie zich verhangen of was het moord?

Vader Martin Cazes, woonachtig in Canada, eist een nieuw onderzoek. Hij heeft twijfels bij het verhaal dat zijn zoon zich met een handdoek heeft verhangen in de badkamer van zijn Thaise cel. ,,Ik wil niemand beschuldigen, maar we kennen allemaal de reputatie van buitenlandse politiemachten", zei hij op een Canadese radiozender.



De vader van de 26-jarige Alexandre verkeert in shock. Dat zijn zoon een briljante programmeur was, wist hij. Maar een gewetenloze crimineel die een website leidde waarop drugs, wapens en creditcardgegevens werden verhandeld? Dat kan hij nog steeds niet geloven. ,,Het is een man zonder crimineel verleden, hij rookte niet, gebruikte geen drugs. Het was een introverte jongen die niemand kwaad deed."