Help! Droomeiland barst uit zijn voegen

Vanuit de lucht lijkt Malé op een soort miniatuur-Manhattan in de enorme Indische Oceaan. Meer en meer Maldiviërs trekken naar de hoofdstad. Het inwoneraantal is in tien jaar tijd met 52 procent toegenomen. Er leven ruim 160.000 mensen samengeperst op nog geen twee vierkante kilometer, minder dan twee meter boven de zeespiegel.



,,Er valt nauwelijks te leven. Zo druk is het'', zegt voetballer Jamal Dibi, die enkele maanden in Malé speelde bij New Radiant S.C. ,,Mijn vrouw en ik besloten destijds dat ik er alleen heen zou gaan en dat is achteraf een goede beslissing geweest. Overal brommers, dag en nacht chaos, uitlaatgassen."



De huren zijn exorbitant. Soms leven wel 40 mensen in een flatje van 24 vierkante meter. De stad zit geregeld zonder drinkwater. Van alle geproduceerde vuilnis is een apart eiland ontstaan.