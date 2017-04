Het aftellen is begonnen voor het Turkse referendum

De tot grote verdeeldheid leidende vraag is of de Turken president Erdogan nog meer macht wil geven door in te stemmen met wijzigingen in de grondwet.



Volgens de jongste peilingen blijft het een spannende nek-aan-nekrace. Het ‘ja’-kamp zou inmiddels een lichte voorsprong hebben van rond de 52 procent. Maar daarbij moeten twee flinke slagen om de arm worden gehouden. De foutmarge bij de steekproeven is ongeveer 3 procent. En volgens diverse politieke analisten durft een deel van de kiezers niet te zeggen dat ze tegen Erdogan gaan stemmen.



Het ‘nee’ kamp werkt vooral aan het stimuleren en mobiliseren van zijn kiezers. Bij diverse verkiezingen, zoals de presidentsverkiezingen in augustus 2014, was de opkomst van de linkse kiezers laag. Hun eigen kandidaat was niet inspirerend en tallozen gingen er vanuit dat Erdogan toch wel zou winnen.