Historisch vliegtuigje stort neer tijdens vliegshow

Tijdens een vliegtuigshow in Frankrijk is gisteren een Spitfire-vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog gecrasht tijdens het opstijgen. De piloot overleefde de crash, maar moest wel naar het ziekenhuis. Ook een vrouw in het publiek raakte gewond door een rondvliegend brokstuk.