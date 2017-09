Hittegolf en bosbrand breken records in Californië

In de omgeving van de miljoenenstad in Californië zijn zaterdag zeker 500 woningen geëvacueerd. Volgens de burgemeester van Los Angeles is al meer dan 2.000 hectare bos in vlammen opgegaan. Eric Garcetti zegt dat het om de grootste bosbrand in de geschiedenis van de stad gaat. Omdat er veel wind staat, kan de brandweer maar moeilijk voorspellen hoe het vuur zich zal verspreiden.



In San Francisco werd vrijdag een hitterecord gemeten van 41 graden Celsius. Treinen rijden dit weekend volgens een aangepast schema omdat de hitte de rails doet uitzetten. Verder naar het westen in Californië blokkeert een bosbrand een van de toegangswegen naar het beroemde natuurpark Yosemite. Highway 41 is donderdag wegens de vuurzee afgesloten tussen Oakhurst en het nationale park. Ruim driehonderd brandweerlieden bestrijden de vlammen. Hun werk wordt bemoeilijkt door de zomerhitte en de droogte.



Er worden de komende tijd nog meer hitterecords verwacht in Californië. Ook de staten Montana en Oregon kampen met hevige bosbranden. Die zullen vermoedelijk nog een tijdje woeden: er staat veel wind en het is er erg warm. In totaal ging er deze zomer al 27.000 vierkante kilometer terrein in rook op. Zowat 25.000 brandweermannen zijn opgeroepen om de meer dan 50 brandhaarden te bestrijden.