Honderden slachtoffers bij bomaanslag 'veiligste wijk' Kabul

Volgens ooggetuigen zijn huizen op honderden meters afstand beschadigd. Ramen versplinterden en deuren werden uit de sponningen geblazen. Circa dertig auto's zijn door de klap verwoest. Een enorme zwarte rookwolk trok over de stad.



Onder de beschadigde panden zijn de Duitse en de Franse ambassade. Het is niet duidelijk of er Duitsers of Fransen onder de slachtoffers zijn. De Nederlandse ambassade ligt in dezelfde wijk, enkele straten verderop. Daar zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen slachtoffers gevallen.