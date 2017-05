Hotel in Duitsland hoeft naam bedpartner vrouw niet te geven

Pijnlijk FBI-schandaal: Homeland, maar dan echt

10:13 De Amerikaanse inlichtingendienst FBI is behoorlijk in verlegenheid gebracht door de onthulling van CNN dat een medewerkster van de dienst stiekem naar Syrië ging omdat ze verliefd was geworden op de terrorist die ze had moeten bespioneren. Vol spijt keerde ze later terug.