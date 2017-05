Huis stemt nipt vóór wet ter vervanging van Obamacare

Het was nagelbijten: de wet kreeg 217 stemmen voor, waar er 216 nodig waren voor een meerderheid. Maar hoe moeizaam ook, het is winst voor Donald Trump, die eind maart nog een gênante nederlaag leed. De stemming over het nieuwe zorgsysteem dat centraal stond in zijn campagne moest toen worden afgeblazen bij gebrek aan steun van zijn partijgenoten. Gematigde Republikeinen vonden dat de wet teveel mensen aan hun lot over zou laten, conservatieve partijleden bespeurden juist nog te veel overheidsbemoeienis.



Om de conservatieven te overtuigen is toegevoegd dat staten mogen besluiten bepaalde regels terzijde te schuiven, bijvoorbeeld het voorschrift dat verzekeraars mensen die in het verleden ziek zijn geweest geen hogere premies in rekening mogen brengen. Andere Republikeinen schrokken daarvan, dus is deze week 8 miljard dollar extra beloofd om zieken te helpen met het betalen van hun zorgkosten.



Welk effect die aanpassingen hebben is niet duidelijk. De Republikeinen willen niet wachten tot het Amerikaanse equivalent van de Algemene Rekenkamer de plannen doorgerekend heeft. De eerste versie van de wet werd wel beoordeeld. Hij bespaart de overheid geld, verlaagt belasting voor rijkere Amerikanen, maar zorgt ook dat 24 miljoen mensen hun polis kwijtraken. De grote verliezers zijn ouderen met lagere inkomens.