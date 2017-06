Identiteit daders Londen bekend bij politie

Candice (34) overleeft poging tot doorsnijden keel

18:53 Eén van de slachtoffers van de aanslag in Londen van gisteren is Candice Hedge, een Australische die al een jaar in de Britse hoofdstad woonde en er werkte in het restaurant Elliot's nabij London Bridge. Ze liet vandaag zelf via Facebook weten dat het goed met haar gaat hoewel ze veel pijn heeft.