Bezoekers van het concert van Ariana Grande in Manchester renden letterlijk voor hun leven na een harde explosie in gebouw. De knal was te horen net toen de Amerikaanse zangeres haar laatste nummer had gezongen. De paniek zorgde voor een enorme chaos, zeggen getuigen.

,,De knal echode flink na, waarna mensen het op een rennen zetten'', vertelde de 17-jarige Oliver Jones, die met zijn 19-jarige zus bij het concert was, tegen Sky. ,,Iedereen ging dezelfde kant op, waarna anderen weer de andere kant op rende. Iedereen was geschokt, in paniek. Het was zoals je op het nieuws ziet. Zoiets verwacht je niet zelf mee te maken. Ik ben gaan rennen tot mijn zus en ik veilig waren.''

Veel slachtoffers werden opgevangen in een nabijgelegen bar. Barman Tyler zag hoe mensen binnenkwamen die onder het bloed zaten, vertelt hij aan The Guardian. "Sommigen hadden een paniekaanval. Een man zat op de grond met een been dat open lag. Een vrouw had haar hele gezicht onder het bloed zitten."

Een man die zijn dochters van het concert kwam ophalen, zegt hoe hij nog net in een lift kon stappen na de explosie. ,,Toen de deuren opengingen zag ik bloed op de vloer en twee gewonden liggen. Ze waren in shock", zegt hij tegen Manchester Evening News.