Illegale Everest-klimmer opgepakt en beboet na verstoppoging in grot

De Zuid-Afrikaan meldt op Facebook dat hij naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu is gestuurd en enige tijd in de cel zal moeten doorbrengen. Hij biedt iedereen die hem steunde bij de voorbereidingen voor de beklimming zijn excuses aan. Davy smeekt familie en vrienden die willen helpen het boetebedrag en de eventuele borgsom voor zijn vrijlating bij elkaar te krijgen om dat vooral niet te doen. ,,Ik nam het risico en ben verantwoordelijk voor mijn handelen. Ik zou me zeer, zeer slecht voelen als iemand betaalt voor iets wat ik op eigen houtje ondernam. Dit zal voorbijgaan zoals alles in het leven voorbijgaat en ik zal terugkeren voor een tweede poging."



Het geldprobleem werd hem naar eigen zeggen pas duidelijk bij aankomst in het basiskamp. ,,Door allerlei verborgen beklimmingskosten had ik niet genoeg geld voor een vergunning, maar zelfs als ik het geld wel had gehad dan zou ik er geen hebben gekregen omdat ik geen bewijs had van eerdere beklimmingen. Ik schaamde me dood dat ik niet genoeg geld had na alle hulp die ik de voorbije maanden kreeg tijdens mijn training voor de beklimming. Het zou een enorme teleurstelling zijn geweest als ik vanwege een stuk papier had opgegeven."