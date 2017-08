'Imam woonde tijdelijk in Vilvoorde'

Nederlands slachtoffer Barcelona van intensive care af

19:24 De jongste van de drie Nederlandse slachtoffers van de terreuraanslag in Barcelona afgelopen donderdag is van de intensive care. Haar toestand is stabiel en ze wordt elders in het ziekenhuis verder verpleegd. Over een terugkeer naar Nederland is volgens een woordvoerder van de beide betrokken families nog niet beslist.