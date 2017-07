In Brazilië is zomer dé tijd voor 'família'

Een busstation als mierenhoop. Op het interregionale busknooppunt Novo Rio, aan de noordkant van Rio de Janeiro, krioelen duizenden mensen. Bepakt en bezakt, de karretjes torenhoog volgeladen met koffers, tassen en dozen. Complete huisraad gaat er soms mee. Want de bus is - zeker in tijden van crisis, zoals nu - niet alleen relatief lekker goedkoop en hartstikke comfortabel, je kunt ook bijna ongelimiteerd van alles meenemen. Niemand kijkt op van een in bubbeltjesfolie gewikkelde wasmachine of magnetron, voordelig aangeschaft in de grote stad, mee voor de familie ver weg. Hop, in het laadruim.

Vakantiemaand

Juli is ook in Brazilië vakantiemaand. De scholen zijn vrij, maar het is ook winter. Grofweg is het momenteel in het zuiden te koud om lekker vakantie te vieren en in het noorden te nat. De echte 'vakantietrek' komt pas in de Braziliaanse zomer op gang, van december tot maart. Dan valt alles samen: warm weer met veel zon, Kerstmis en Oud en Nieuw, het Carnaval. Veel van de 33 miljoen Brazilianen met een arbeidscontract willen juist in die periode de zelfs in de Grondwet vastgelegde 30 dagen vakantie opnemen en hun vakantiebonus (een derde van het maandsalaris) laten uitkeren. Dat lukt niet iedereen want, ook al is de vakantie een onwrikbaar recht van de werknemer, de baas bepaalt wanéér je vrij bent.

Familie

Brazilië is een land van binnenlandse migratie, veel mensen kruisen in hun vakantie vaak over lange afstanden het land door voor familiebezoek. Van de 70 miljoen Brazilianen die afgelopen zomer op reis gingen, verbleef 61 procent bij familie. Bijna 20 procent boekte een hotel of resort, het overige deel koos een camping of andere verblijfplaats. Wie het zich kan veroorloven gaat per vliegtuig (zo'n 45 procent) of auto (40 procent), de rest per bus, trein of liftend. Met meer dan 7.000 kilometer kustlijn zijn de stranden, vooral in het Noord-Oosten van het land, de favoriete bestemming. De meeste toeristen (70 procent) zijn afkomstig uit de grote economische centra São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife en Salvador. Daar liggen de lonen hoger en kunnen mensen zich een vakantie makkelijker permitteren.

De 30 vakantiedagen worden bij voorkeur aaneengesloten opgenomen. Wie dat wil, ouder is dan 18 jaar en jonger dan 50, kan ze in stukken knippen, zolang de afzonderlijke delen minimaal 10 dagen zijn. Ook hier geldt: de werkgever moet het goed vinden. Dat geldt dan weer niet voor het verkopen van vakantiedagen, tot een maximum van tien. Dat mag altijd en staat ook zo in de wet. De vakantieregels maken overigens deel uit van een omvangrijk pakket aan wijzigingen van de Arbeidswet die op dit moment in het Braziliaanse parlement in behandeling is. Aan het aantal dagen wordt niet getornd, wel wordt het makkelijker om ze gesplitst op te nemen.

Crisis