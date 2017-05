Indonesische gourverneur krijgt 2 jaar cel voor belediging islam

Diadeem met miljoenenwaarde gestolen in Duitsland

8 mei Het Badisches Landesmuseum in de Duitse stad Karlsruhe is beroofd van een diadeem met een geschatte waarde van 1,2 miljoen euro. Omdat er geen schade is aan de vitrine waarin het hoofdsieraad werd getoond, verwacht de politie Baden-Würrtemburg dat de dader of daders beschikking hadden over de sleutel.