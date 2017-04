'Instorting kalifaat brengt uittocht van IS-strijders op gang'

Tientallen buitenlandse IS-strijders zijn in de afgelopen weken op de vlucht geslagen, zo schrijft de krant. De meesten zijn opgepakt toen ze de grens wilden oversteken. Hoeveel wel de oversteek naar Turkije konden maken, is niet duidelijk.

Bronnen binnen IS hebben bevestigd dat de gelederen in de laatste bolwerken snel krimpen nu een grondoffensief dichterbij lijkt te komen in Raqqa en Tabqa, waar de voorbije vier jaar veel buitenlandse strijders zijn ingezet. En volgens Turkse en Europese functionarissen wordt er bij hun ambassades steeds vaker contact opgenomen door mensen die zich sinds 2013 bij de terreurbeweging aansloten.