Internationale drugsbende opgepakt voor versturen duizenden xtc-pillen

Drie andere arrestaties zijn gedaan in Costa Rica en Colombia, melden Spaanse media vandaag. De mannen zijn tussen de 30 en 40 jaar oud. Ze worden verdacht van handel in verdovende middelen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele bende. De opgepakte Nederlander zou een flink strafblad hebben.



Snoeppapiertjes

Het onderzoek naar de bende startte eerder dit jaar, toen in Costa Rica 2.000 xtc-pillen werden onderschept die per post vanuit Barcelona waren verstuurd. Later werden op de luchthaven van Madrid 5000 xtc-pillen ontdekt die in chocoladesnoeppapiertjes waren verstopt en van de bende afkomstig zouden zijn.



De Spaanse politie vermoedt dat er nog meer dan 72.000 pillen van deze bende onderweg zijn naar onder meer Australië, België, Brazilië, Colombia en Costa Rica.