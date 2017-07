Irak maakt officieel herovering Mosul bekend

De Iraakse staatstelevisie sprak van een 'historische verklaring' van de premier. ,,Ik kondig het mislukken en de ineenstorting aan van de valse terroristische staat die IS vanuit Mosul heeft uitgeroepen'', zei Al-Abadi.



Verschillende bronnen meldden gisteren al dat de stad weer in handen was van het Iraakse leger. Mosul gold als een belangrijke stad voor terreurorganisatie IS, mede doordat ruim drie jaar geleden in de al-Nuri-moskee in deze stad het kalifaat werd uitgeroepen. Deze moskee werd vorige maand door IS zelf opgeblazen toen de troepen van het Iraakse leger dichtbij kwamen.