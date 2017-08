Irritaties druipen eraf in Brexit-overleg

In feite zijn Londen en Brussel het zelfs over de aanpak van hun onderhandelingen nog totaal oneens. De Britten willen meteen ook al over hun toekomstige handelsrelatie met de EU onderhandelen, Brussel heeft – met steun van alle Europese leiders – duidelijk bepaald dat daarvan pas sprake kan zijn als er op de andere drie hoofdthema’s voldoende voortgang is. ,,Hoe sneller dat gaat, hoe sneller we over onze toekomstige relatie kunnen praten'', aldus Barnier, die de EU-leiders half oktober aangeeft of er in zijn ogen voldoende voortgang is of niet. Hij koppelde er meteen een duidelijke waarschuwing aan: ,,De 27 resterende landen en het Europese Parlement zullen niet accepteren dat de punten die wij belangrijk vinden niet goed afgehandeld zijn.'' Volgens Davis ontbreekt het Europa 'aan flexibiliteit en verbeelding'. ,,Wij willen nog steeds een deal die het beste is voor beide partijen.''



Barnier zei vanmiddag dat hij bereid is de onderhandelingen te 'intensiveren', maar volgens ingewijden heeft dat alleen zin als de startposities van beide partijen duidelijk zijn. Brussel maakt zich zorgen over het tijdgebrek dat zich steeds manifester aftekent. De Brexit wordt eind maart 2019 een feit, de onderhandelingen moeten najaar 2018, dus over iets meer dan een jaar, zijn afgerond. De tussenliggende maanden zijn nodig om in alle betrokken landen parlementaire goedkeuring te krijgen.