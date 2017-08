IS-kopstukken gedood bij Amerikaans bombardement

Doden rond extreemrechtse mars in Verenigde Staten

10:19 Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia is gisteren het toneel geworden van geweld rond een mars van extreemrechts. Honderden voor- en tegenstanders zijn met elkaar op de vuist gegaan. Een auto is op de demonstranten ingereden en heeft een vrouw doodgereden en tientallen mensen verwond. De staat heeft de noodtoestand uitgeroepen. Samantha Bloom, de moeder van James Alex Fields (20) die ervan wordt verdacht op de menigte te zijn ingereden, dacht dat haar zoon meedeed aan een mars voor Trump. Dat meldt persbureau AP. Ze had niet in de gaten dat de mars eigenlijk extreemrechts was.