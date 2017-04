'Islamistische verdachte' vast vanwege aanslag Dortmund

De explosieven die bij de spelersbus ontploften, bevatten 'metalen deeltjes'. Die werden onder meer aangetroffen in een van de hoofdsteunen in de bus, verklaart de Duitse aanklager. ,,We mogen van geluk spreken dat er niets ergers gebeurd is'', zegt een woordvoerder. Het precieze motief is nog niet bekend, maar na huiszoeking bij de twee verdachten is besloten één van hen te arresteren.



Met 'islamistisch' wordt niet een religieuze islamiet bedoeld, maar een aanhanger van de politieke islam. Met een dergelijk scenario hield de Duitse politie al rekening: na het incident bij de bus werd een in het Duits geschreven brief gevonden, die begint met de tekst 'in naam van Allah, de genadige, de barmhartige'.