Israël boos op Zwitsers hotel om 'antisemitische' doucheregel

De zaak werd aan het rollen gebracht toen een boze gast een foto van het desbetreffende bordje op Facebook plaatste. ,,Aan onze joodse gasten'', valt op het bordje te lezen. ,,Douche alstublieft eerst voordat u gaat zwemmen. Als u de regels niet naleeft, ben ik gedwongen u te verwijderen uit het zwembad.''



De tekst was opgehangen, omdat de directie klachten had gehad over twee joodse meisjes die zonder eerst te douchen in het zwembad waren gesprongen.



Ook had de directie een affiche met een boodschap voor de joodse gasten bevestigd aan de diepvries van het hotel. Joodse gasten mogen die gebruiken om koosjer voedsel te bewaren, maar via het briefje werd hen gevraagd enkel op bepaalde momenten de diepvries te betreden.