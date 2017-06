Israël sloopt Nederlands ontwikkelingsproject

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is woedend. ,,Wij hebben direct ernstig geprotesteerd bij de Israëlische autoriteiten en aangedrongen op teruggave van de goederen. We bekijken momenteel de precieze schade en welke volgende stappen genomen kunnen worden”, zegt woordvoerder Chris Bakker.



Volgens COGAT, het Israëlische bestuur op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, waren de Nederlandse zonnepanelen illegaal. ,,De noodzakelijke vergunningen ontbraken. Er is nu ook een bouwverbod voor zonnepanelen in het dorp opgelegd. We benadrukken dat het dorp andere elektriciteitsbronnen heeft”, schrijft COGAT in een verklaring aan deze krant.

Woensdagochtend drongen Israëlische soldaten het dorp binnen. ,,De Israëlische soldaten probeerden ook de batterijen weg te slepen, maar die waren blijkbaar te zwaar. Ze zijn wel beschadigd”, zegt Tamar Cohen (40), uitvoerend manager van Comet-me, de organisatie aan wie Nederland het geld voor de zonnepanelen doneerde.



Het Israëlische leger ontruimt regelmatig Palestijnse nederzettingen wegens het ontbreken van eigendomsaktes of bouwvergunningen. ,,Maar dat gaat altijd eerst via de rechtbank en dan kunnen wij procederen. Dit is de eerste keer dat de soldaten onaangekondigd spullen in beslag namen”, aldus Cohen.

Volledig scherm Het project is flink beschadigd. © Comet-ME Guy Butavia

Nederland doneert jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan projecten voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Vaak vragen de hulporganisaties geen bouwvergunningen aan bij het Israëlische militaire bestuur vanwege de lange wachttijden en de zeer lage slagingskansen. In de praktijk betekent dit dat de projecten afhankelijk zijn van de Israëlische welwillendheid.



Elad Orian, oprichter en directeur van hulporganisatie van Comet-me, snapt niet waarom de soldaten het dorp binnenvielen. ,,De zonnepanelen werken al een half jaar. Ze bedreigen niemand. In de buurt van van het dorp zijn een aantal illegale Joodse nederzettingen. Daar wordt niets afgebroken of geconfisqueerd."