Italiaanse rechter oordeelt: telefoon veroorzaakte hersentumor

Het is voor het eerst dat een rechtbank het verband tussen het veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon en een hersentumor erkent'', schrijven de advocaten van Romeo in een verklaring. Ze spreken van een doorbraak.



Volgens Romeo had hij geen keus. Hij moest voor zijn werk veel bellen met collega’s. ,,Vijftien jaar lang, altijd en overal, vanuit huis en in de auto’’, vertelt hij in de Britse krant The Guardian. Op een gegeven moment kreeg hij het gevoel dat zijn rechteroor dicht zat en ging hij naar de dokter. ,,De tumor werd in 2010 ontdekt. Gelukkig was het goedaardig.’’