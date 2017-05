Italië zet Tunesiër het land uit om aanslag kerstmarkt Berlijn

De 36-jarige man verbleef in het Siciliaanse Catania, waar ook zijn landgenoot Anis Amri vastzat voordat hij vorig jaar naar Duitsland trok om daar, in naam van Islamitische Staat, met een vrachtwagen in te rijden op een kerstmarkt in Berlijn. Twaalf mensen lieten daarbij het leven. Amri werd op 23 december door de politie doodgeschoten in Milaan.

De man die nu wordt uitgezet had Amri een telefoon bezorgd en bleef met hem in contact na zijn vertrek naar Duitsland, verduidelijkte het ministerie vandaag. Door zijn toestel af te luisteren, kon hij uiteindelijk worden gepakt.

Sicilië

Volgens Italiaanse media zou het gaan om Sayed Yacoubi, die werkzaam was op een boerderij in Sicilië. Hij werd begin mei in de kraag gevat door de politie in Turijn, van waaruit hij illegaal naar Frankrijk wilde vertrekken. In afwachting van zijn uitwijzing verbleef de Tunesiër in een gesloten centrum.