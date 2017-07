Japanse robots zetten radeloze reizigers op juiste spoor

Japan Railway Company (JR) heeft vergevorderde plannen voor de inzet van een robotteam dat op stations allerhande diensten aanbiedt, meldt RocketNews24. Vriendelijke gidsrobots – geprogrammeerd in verschillende talen – sturen reizigers naar het juiste perron of de goede uitgang. Of helpen hen met de kaartjesautomaat.

Hulp nodig bij het sjouwen van zware bagage? Ook daarvoor staat een behulpzame androïde paraat. Maar de robots worden ook verantwoordelijk voor schoonmaakklusjes. En, aangezien er veel winkels zijn op Japanse stations, komen er exemplaren die winkeldieven signaleren. Deze mechanische poppen zijn uitgerust met camera’s. Bij verdacht gedrag krijgt de dichtstbijzijnde menselijke beveiliger een seintje om in actie te komen.

Olympische Spelen

Op dit moment worden de robots onder de noemer JRE Robotics Station verder ontwikkeld. De verwachting is dat tegen 2020 – wanneer de Olympische Spelen in Tokio zijn – in elk geval een deel van het robotteam te bewonderen is. Voor Japan is dit een mooi moment om aan de wereld te tonen wat het qua robottechnologie in huis heeft.

Japan loopt al langer voorop met ontwikkelingen in de robotica. Het land vergrijst in rap tempo en de bevolking slinkt. Met de inzet van robots hoopt het land het toekomstige tekort aan arbeidskrachten op te vangen.

Ook in ons land krijgen robots een steeds grotere rol. Het Rathenau Instituut concludeerde in 2015 al in een rapport over de robotsamenleving dat met name banen op mbo-niveau onder druk komen te staan. In de zorg wordt al regelmatig gebruikgemaakt van androïden. Een voorbeeld is Zora de zorgrobot.