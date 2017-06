Jonge mama met kind op arm op straat doodgestoken door ex

De twee zouden al even uit elkaar zijn geweest. Waarom de ex de vrouw belaagde met een mes, is niet duidelijk. De verdachte is geen ongekende bij het gerecht en wordt volgens buurtbewoners omschreven als een agressief en vreemd persoon. "Hij liep hier geregeld rond in het centrum van de stad. Soms viel hij mensen lastig. Echt een heel vreemd persoon, een zot", klinkt het bij omstaanders.



Het slachtoffer woonde in de omgeving en laat haar 3-jarig dochtertje Aaliyah achter. "Ze was zo'n lieve en goede mama", klinkt het bij kennissen. "Ze was hier op bezoek bij één van haar beste vriendinnen. Zij ontfermt zich nu even over dat meisje. Verschrikkelijk dat dit gebeurt." De lokale recherche van de politiezone CARMA liet een stuk van de straat afzetten en startte een buurtonderzoek.