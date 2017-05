Justitie eist 25 jaar cel voor moord agent op Bonaire

Zoon Bin Laden roept 'lone wolves' op tot aanslagen

18:14 In een poging om terreurorganisatie al-Qaeda nieuw leven in te blazen wordt Hamza Bin Laden, de zoon van voormalig leider Osama Bin Laden, ingezet. De stem van de telg van ’s wereld bekendste terrorist is te horen in een tien minuten durende video waarin hij oproept tot aanslagen op onder meer joden, Amerikanen en andere westerlingen.