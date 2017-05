Ken je die mop van Trump?

Ze zouden de beste vrienden zijn, Vladimir en Donald. Maar de eerste kan het niet laten om grapjes te maken over de laatste als die weer eens in de problemen is.

Wat kan hij toch guitig kijken, Vladimir Poetin. Zeker als hij zijn Amerikaanse collega Donald Trump op de hak neemt, zoals gisteren op een persconferentie in Sochi. Het onderwerp is heel serieus. Trump zou, in het Witte Huis nota bene, staatsgeheimen hebben verklapt aan hoog Russisch bezoek: minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en ambassadeur Sergej Kisljak.

Tsja, zegt Poetin: ,,Ik ben bang dat ik Lavrov een standje moet geven, omdat hij deze geheime informatie niet met mij heeft gedeeld.” Iedereen lachen, inclusief een schuddebuikende Lavrov, want haha, natuurlijk was er totaal geen sprake van welke geheime informatie dan ook. Daar heb je die gekke Amerikanen weer.

Erger nog, gaat Poetin verder: ,,Hij heeft die informatie niet met mij gedeeld, maar ook niet met onze inlichtingendiensten.” Nu kan hij zijn lachen bijna niet inhouden. ,,Dat was niet netjes van Lavrov.” (Lavrov zelf moet nu nog harder lachen.) ,,We kunnen best een transcript van de bijeenkomst naar het Congres sturen, hoor”, klinkt het vilein. ,,Maar alleen als de Amerikaanse regering dat wil, natuurlijk.” Gebulder in de zaal.

Ginnegappen

Typisch Poetin, zeggen Ruslandkenners. Die laat geen gelegenheid voorbijgaan om te ginnegappen over de aartsvijand. Want wat zei hij bijvoorbeeld toen naar buiten kwam dat Trump tijdens een bezoek aan Moskou misschien weleens prostituees op zijn kamer had laten komen, die ook nog eens over elkaar heen zouden hebben geplast? Trump was toen overigens nog geen president, hij was daar voor een Miss Universe-verkiezing. ,,Ach, ik kan me niet voorstellen dat hij in een of ander hotel contact heeft gehad met vrouwen van lichte zeden. Al zijn die van ons natuurlijk wel de beste ter wereld.” Het gedoe hierover zei eigenlijk alleen maar iets over de ‘degradatie van de westerse politieke elite’, luidde Poetins analyse.

Mislukte humor