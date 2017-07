Kermisgangers uit attractie geslingerd: dode en gewonden

Eerste straf bekend in zaak Bundy-opstand: 68 jaar cel

3:20 In de rechtszaak over de opstand tegen federale autoriteiten in 2014 op de ranch van boer Cliven Bundy is woensdag voor het eerst een man veroordeeld. De 53-jarige Gregory Burleson uit Phoenix heeft van de rechter 68 jaar gevangenisstraf gekregen.