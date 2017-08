Kim Jong-un bekijkt gedrag VS, besluit dan over aanval op Guam

Trump: 'geweld, racisme en intolerantie horen niet thuis in de VS'

14 augustus De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een persconferentie afstand genomen van de uitbarsting van racistisch geweld in Charlottesville (Virginia). In de toespraak noemt hij racisme 'des duivels' en noemt hij leden van de KKK, maar ook neonazi's en haatdragende groepen 'criminelen en dieven'. ,,Zij staan kaarsrecht tegenover alles waar wij als Amerikanen voor staan", aldus de president. Eerder was er veel kritiek op Trump, die zich - vooral volgens tegendemonstranten - 'niet genoeg had uitgesproken' tegen het geweld en het vertoon van nazistisch gedachtegoed in Charlottesville.