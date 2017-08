'Kim Jong-un voor derde keer vader'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor de derde keer vader geworden. Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldde vandaag dat first lady Ri Sol-ju al in februari is bevallen van het kind.

Noord-Korea heeft de geboorte van een baby niet bevestigd. Over het geslacht en de naam van de mogelijke nakomeling is ook niets bekend. Geruchten over de zwangerschap deden al langer de ronde. Vorig jaar verdween Ri enkele maanden van de radar, in december dook ze plotseling weer op.

Getrouwd

Ri en Kim stapten naar verluidt in 2009 in het huwelijksbootje. De vrouw is volgens Zuid-Koreaanse media in 1989 geboren. Zij zou zangeres van een popgroep zijn geweest; Kims oog zou tijdens een optreden op haar zijn gevallen.



Het stel had al twee kinderen, die in 2010 en 2013 zijn geboren. Het tweede kind zou een meisje zijn. Voormalig NBA-basketballer Dennis Rodman verklaarde in 2013 na een bezoek aan Noord-Korea in de Britse krant The Guardian: ,,Ik heb de baby vastgehouden en ook gesproken met mevrouw Ri. Kim is een goede vader en hij heeft een prachtig gezin." Ook bij die zwangerschap was de vrouw enige tijd vermist en draaide de geruchtenmolen op volle toeren.

Volledig scherm Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-ju in 2016. © EPA

Crisis

Dat de Zuid-Koreanen net vandaag met dit nieuws naar buiten komen is opmerkelijk, omdat de spanning in de regio in alle hevigheid is toegenomen door een nieuwe raketlancering van Noord-Korea, richting Japan deze keer. Japan spreekt van een nooit geziene, ernstige bedreiging. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt hierover vanavond bijeen.

Voor de Koreanen aan beide zijden van de grens is het onderwerp 'Kims erfgenamen' wel van belang. Met een zoon zou de heersende familie een mogelijke stamhouder hebben. In Noord-Korea is de familie Kim al meer dan zestig jaar aan de macht. Over het geslacht van het eerste kind is niets bekend.